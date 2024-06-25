إلى جانب الكنائس..مساجد ومقاهٍ وغيرها تفتح أبوابها لطلاب الثانوية للدراسة بسبب انقطاع الكهرباء بمصر

إلى جانب إعلان عدة كنائس في مصر عن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة فترة انقطاع الكهرباء، قامت مساجد ومقاهٍ ونوادٍ بفتح أبوابها أبضا للطلاب للغرض نفسه.

إقرأ المزيد

وأعلن مسجد "الصحابة" بجوار نادي "ناصر" الرياضي في طنطا فتح أبوابه لطلاب الثانوية العامة من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساء، على أن يكون الطابق الأول للبنين والطابق الثاني للبنات.

وأكدت العديد من المقاهي والـ"work spaces" والمراكز التعليمة في العديد من المحافظات فتح أبوابها مجانا أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة طوال فترة الامتحانات، في لافتة إنسانية لتخطي أزمة الكهرباء والحرارة المرتفعة.

كما أعلنت إحدى الشركات القائمة على إدارة الفنادق في بورسعيد، فتح قاعة قصر "النورس" لطلبة الثانوية العامة يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الـ9 مساء، حتى نهاية شهر يونيو، للمذاكرة وقت انقطاع الكهرباء.

وانضمت أندية "الجزيرة" و"دكرنس" الرياضى و"الحوار" للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية إلى قرار سابقيها، وقررت فتح النادي الاجتماعي وقاعات لطلاب الثانوية العامة من أجل المذاكرة والاستعداد للامتحانات فى ظل مد فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء، لافتا إلى أنه "سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري"..

وأضاف موضحا: "كما قلنا من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود"، منوها بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية