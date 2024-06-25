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مصر.. منشور منسوب لطبيب سوداني يثير غضب المصريين والاخير يرد

مجتمع

مصر.. منشور منسوب لطبيب سوداني يثير غضب المصريين والاخير يرد
AP
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أثار منشور لطبيب سوداني عن إعلان لختان الإناث بالمنازل في القاهرة، ضجة كبيرة في مصر، وسط غضب كبير.

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وضجت مواقع التوصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر إعلان منسوب لطبيب سوداني يدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث بالمنازل في القاهرة.

وجاء في المنشور المنسوب للطبيب السوداني: "بشرى سارة للسودانيين المقيمين بالقاهرة، وجود الدكتور الصادق إسماعيل مجذوب الغني عن التعريف بمدينة أم درمان ونوباوي شارع الدومة".

وأضاف المنشور: "معاكم لحد البيت، شيروا الإعلان على الأحباب والأصدقاء في جروبات واتساب".

في حين أن موقع "القاهرة 24" أكد تواصله مع الطبيب الذي أكد عدم تواجده بمصر حاليا، وأن كل الدعوات والمنشورات المنسوبة له عارية من الصحة، حيث أوضح الصادق إسماعيل قائلا: "والله مش موجود أصلا في مصر، وشايف حملات باسمي وناس يراسلوني".

وبين أنه "مساعد طبيب ويجري عملية الطهارة للأطفال الذكور فقط"، مردفا: "إعلانات كتيرة باسمي في مصر وناس بتشتغل باسمي.. أنا متواجد في المملكة العربية السعودية".

وأكمل الطبيب السوداني: "أنا ما عندي صفحه على "فيسبوك" ولا كل مواقع التواصل.. حتى فيه إعلانات تاني كتيرة لقيتها على "فيسبوك" من أول أمس وغروبات واتسآب".

وأثارت تلك الدعوة غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن رفضهم لإجراء عمليات الختان في مصر، مؤكدين تجريمها في القانون المصري.

مصر.. منشور منسوب لطبيب سوداني يثير غضب المصريين والاخير يرد
القاهرة 24
مصر.. منشور منسوب لطبيب سوداني يثير غضب المصريين والاخير يرد
القاهرة 24

المصدر: "القاهرة 24"

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