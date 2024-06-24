السعودية.. تنفيذ حكم "حد الحرابة قتلا" بحق مواطن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، تنفيذ حكم حد الحرابة قتلا في جان بالمنطقة الشرقية، لارتكابه "جريمة إرهابية".

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وأصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه: "أقدم عبد الله بن علي بن محمد المحيشي - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وقيامه بإطلاق النار على النقاط الأمنية ورجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإيوائه لعناصر إرهابية في منزله بعد تنفيذهم لأعمالهم الإجرامية، وتقديمه الدعم لهم، وحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ تلك الأعمال".

وأضاف البيان: "وبإحالته (المتهم) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وأن ما قام به من الإفساد في الأرض وهو ضرب من ضروب الحرابة، والحكم بإقامة حد الحرابة بحقه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق عبد الله بن علي بن محمد المحيشي، يوم الاثنين 18 ذو الحجة 1445 هجري، الموافق 24 يونيو 2024 بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"