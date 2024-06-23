ماليزيا.. الشرطة تنقذ خادمة إندونيسية عملت في ظروف مأساوية (صورة)

أنقذت الجهات الأمنية في ماليزيا خادمة إندونيسية كانت محبوسة في الشرفة ولم يُسمح لها بالدخول إلى الشقة إلا لبضع ساعات يوميا للتنظيف فقط.

وداهم فريق من الشرطة من قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (أتيبسوم) الوحدة السكنية في موتيارا دامانسارا وأنقذو الشابة

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وأكد سفيان سانتونغ، مساعد مدير"أتيبسوم"، أن الخادمة أُجبرت على البقاء في الشرفة بدلاً من توفير الظروف المعيشية المناسبة لها، وعلى الرغم من ظروفها المأساوية، لم تحصل الشابة على أجرها.

وكشفت الشابة الإندونيسية البالغة من العمر 21 عاما عن تعرضها للتوبيخ اليومي من صاحب عملها، مؤكدة أنه لم يُسمح لها بدخول الشقة إلا من الساعة 5 صباحا حتى 11 صباحا لتنظيفها، والبقاء بقية اليوم في الشرفة بمجرد الانتهاء من مهامها، مع إغلاق الباب بإحكام من الداخل.

وأضافت الشابة أن أصحاب الشقة أعطوها فراشا ووسادة لكنهم لم يوفروا لها مأوى داخل البيت

وفي محاولة يائسة للحصول على المساعدة، كتبت رسالة وأسقطتها من الشرفة، ما أدى في النهاية إلى تدخل الشرطة.

وفي 9 يونيو، قامت إدارة التحقيقات الجنائية في بوكيت أمان، مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين (أتيبسوم) بمداهمة منزل أصحاب عملها.

وتم لاحقا احتجاز امرأة تبلغ من العمر 69 عاما، يُعتقد أنها صاحبة عملها، ويجري التحقيق في القضية.

Indonesian maid in Malaysia locked on balcony only let inside to cleanhttps://t.co/0czgTvZkt1 — South China Morning Post (@SCMPNews) June 22, 2024

المصدر: freemalaysiatoday