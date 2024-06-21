تفاعل على فيديو وصورة تظهر "آثار تعذيب" على أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه ومقارنته بإسرائيلية محرّرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر على ما يبدو أثار التعذيب على أسير فلسطيني يدعى بدر دحلان، قضى 30 يوما فقط في السجون الإسرائيلية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأظهر مقطع فيديو وصورة متداولة للأسير الفلسطيني جرى تداولهما بشكل واسع على مواقع التواصل، حجم التغير في ملامح بدر قبل وبعد الأسر.

وشوهدت معاناة بدر من اضطرابات نفسية شديدة وكانت كلماته متعثرة، حيث وصف ما عاناه داخل السجون الإسرائيلية وقت اعتقاله بالكابوس.

بدر دحلان من خانيونس ٢٩ عام اعتقلته قوات الإحتلال لمدة شهر واحد فقط، وأفرجوا عنه اليوم بهذه الهيئة!

بسبب التعذيب والتنكيل والضرب يواجه صعوبة بالكلام فاقداً للتركيز يعاني مشاكل واضطرابات نفسية وآثار التعذيب ظاهرة على جسده. pic.twitter.com/aDYkLRRXUv — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) June 20, 2024

إقرأ المزيد

وقام النشطاء بالمقارنة بين هيئة الأسير الفلسطيني لدى خروجه من السجون الإسرائيلية وحالته السيئة والمروعة، بحالة أسيرة إسرائيلية استعادها الجيش الإسرائيلي، وهي تظهر بكامل أناقتها وحيويتها، دون أي أثر لتعذيب جسدي أو نفسي.

وقال أحدهم معلقا: "بون شاسع بين مقاومة تنطلق من قيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه السمحة في التعامل مع الأسرى، وبين همجية الاحتلال ووحشيته وساديته..هكذا خرجت الأسيرة الصهيونية لدى المقاومة وهكذا خرج الشاب بدر دحلان من سجون الاحتلال النازي"، على حد وصفه.

بون شاسع بين مقاوwمة تنطلق من قيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه السمحة في التعامل مع الاسرى وبين همجية الاح.تلال ووحشيته وساديته

هكذا خرجت الأسيرة الصهيونية لدى المقاوwمة

وهكذا خرج الشاب بدر دحلان من سجون الاح.تلال النا.زي 👇#بدر_دحلان#رسالة_من_سجون_الموت#كونوا_صوت_الاسرىpic.twitter.com/BiHC3ZH7DE — jamila (@family_maya) June 20, 2024

وأضاف آخر: "بدر دحلان شاب بعمر الورد، انتزع الاحتلال منه عمره وسلامه الجسدي والنفسي بعد اعتقاله قبل شهر على حاجز "نتساريم" الصهيوني.. فخرج فاقدًا للتركيز، فاقدا للقدرة على الكلام بشكل سليم، عيناه تشرحان كل ما مر به داخل سجون الاحتلال.. ومع ذلك فإن أحدا لن يفهمه إلا إن عاش ما عاشه بدر..".

بدر دحلان

شاب بعمر الورد، انتزع الاحتلال منه عمره وسلامه الجسدي والنفسي بعد اعتقاله قبل شهر على حاجز "نتساريم" الصهيوني..



فخرج فاقدًا للتركيز، فاقدًا للقدرة على الكلام بشكل سليم، عيناه تشرحان كل ما مرّ به داخل سجون الاحتلال.. ومع ذلك فإن أحدًا لن يقهمه إلا إن عاش ما عاشه بدر… pic.twitter.com/IIDskVnlM4 — Ghadirtanbouz 𓂆 (@ghadirtanbouz80) June 20, 2024

الفرق بين الصورتين شهر واحد فقط!



لك أن تتخيل كمية العذاب والتنكيل إللي تعرض له "بدر دحلان" خلال شهر واحد حتى يخرج وهو في صدمة نفسية، ومن هول ما رأى لا يستطيع أن يرمش بعينه!



اللهُم أنزل السكينة على قلبه والطف به، وأرنا في الصهاينة المعتدين عجائب قدرتك. pic.twitter.com/NlcRk9evuj — 🇸🇦 | ‏Λ H L Λ M (@Ahlam_writer) June 20, 2024

إقرأ المزيد

المصدر: RT