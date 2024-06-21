مراسلنا: عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني في غزة

أفاد مراسلنا بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم قتلى من رجال الطوارئ بقصف إسرائيلي لمربع سكني في منطقة الجلاء وسط مدينة غزة.

وأشار مراسلنا إلى سقوط 8 قتلى بحسب ما أعلنه الدفاع المدني الفلسطيني جراء استهداف الجيش الإسرائيلي موظفي بلدية غزة أثناء أداء مهامهم في مقر لجنة الطوارئ في البلدية بحوار ملعب اليرموك.

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وبين الضحايا مدير قسم الطوارئ أنور الجندي، زاهر الحداد، شريف الجندي، أحمد الحلو، إبراهيم أبو خاطر.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال بعض جثامين موظفي البلدية بعد استهدافهم من طائرات الإحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة .

وذكر مراسلنا أن عددا كبيرا من الضحايا والمصابين سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني في منطقة الجلاء وسط مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط 3 قتلى في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وبذلك سيُحرم 39 ألف طالب وطالبة من غزة من تقديم امتحان الثانوية العامة يوم غد السبت 22 يونيو 2024.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "الهدنة التكتيكية الإسرائيلية في قطاع غزة لا تأثير إيجابيا لها على المساعدات الإنسانية".

بدورها، أعلنت "كتائب القسام" قصفها قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

المصدر: RT