 
مباشر

مراسلنا: سقوط 12 قتلى وإصابات حرجة في قصف إسرائيلي طال لجان تأمين المساعدات في رفح

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط 12 قتلى وإصابات حرجة في قصف إسرائيلي طال لجان تأمين المساعدات في رفح
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xrqu

ذكر مراسل RT أن الجيش الإسرائيلي قصف جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما هناك أنباء عن وصول أكثر من 12 ضحايا وعدد من الإصابات الحرجة إلى المستشفى الأوروبي.

وأوضح مراسلنا: "وصول أكثر من 12 ضحايا وعدد من الإصابات الحرجة إلى المستشفى الأوروبي منذ قليل بعد استهداف عناصر تأمين شاحنات التجار قرب كف المشروع".

إقرأ المزيد
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها

وأضاف: "وصول قتلى وجرحى إلى المستشفى الأوروبي جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لجان تأمين المساعدات برفح".

وقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف القصف الإسرائيلي خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد
"حماس": تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة مخلفة قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق نار فوري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان