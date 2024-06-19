مراسلنا: سقوط 12 قتلى وإصابات حرجة في قصف إسرائيلي طال لجان تأمين المساعدات في رفح

ذكر مراسل RT أن الجيش الإسرائيلي قصف جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما هناك أنباء عن وصول أكثر من 12 ضحايا وعدد من الإصابات الحرجة إلى المستشفى الأوروبي.

وأوضح مراسلنا: "وصول أكثر من 12 ضحايا وعدد من الإصابات الحرجة إلى المستشفى الأوروبي منذ قليل بعد استهداف عناصر تأمين شاحنات التجار قرب كف المشروع".

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وأضاف: "وصول قتلى وجرحى إلى المستشفى الأوروبي جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لجان تأمين المساعدات برفح".

وقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف القصف الإسرائيلي خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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وتواصل إسرائيل الحرب على غزة مخلفة قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق نار فوري.

المصدر: RT