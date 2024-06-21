لبنان.. نشطاء يتداولون فيديو لجريمة قتل بمنطقة مزدحمة في بيروت (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجاماعي، مقطع فيديو لـ"جندي لبناني أطلق النار على رأس طليقته في شارع مزدحم عند مستديرة الدورة" في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وأفادت قناة "الجديد" بأن "العسكري أقدم عند مستديرة الدورة على قتل زوجته الطليقة بإطلاق النار على رأسها مباشرة"، فيما انتشرت القوى الأمنية بكثافة في مكان الواقعة.

وذكرت "الجديد" أن شجاراً وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم أمس الخميس بين عسكري وطليقته البالغة من العمر 28 عاما، على خلفية مشاكل عائلية تفاقمت بينهما في الآونة الأخيرة، حيث أبرح بها ضربا عند المستديرة قبل أن تحاول الهروب، ليطلق النار عليها برصاصات عدة في جسدها أدت إلى مقتلها على الفور،

هذا في حين تمكن عدد من أبناء المحلة من توقيف العسكري قبل أن تحضر شعبة المعلومات ودورية لمخابرات الجيش اللبناني، طلبت تسلم المطلوب كونه جنديا في الجيش، واتجهت الشرطة العسكرية والأدلة الجنائية إلى مستديرة الدورة للتحقيق في مسرح الجريمة، حيث بقيت الجثة لأكثر من ثلاث ساعات.

جريمة في برج حمود: هكذا قتل زوجته pic.twitter.com/8H6i3z9GM0 — Newsfolio (@NewsFolioweb) June 20, 2024

جريمة قتل عند مستديرة الدورة



عند مستديرة الدورة اقدم عسكري على قتل زوجته بإطلاق النار على رأسها مباشرة و انتشار كثيف للقوى الامنية



وتم توقيف العسكري من قبل مخابرات الجيش pic.twitter.com/wvbbBUqTuY — magazine azhar (@MajaletAzhar_) June 20, 2024

المصدر: RT