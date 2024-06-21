هاري وميغان يتواصلان مع كيت ميدلتون

أفادت معلومات بأن دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل "تواصلا" مع أميرة ويلز كيت ميدلتون وسط معركتها المستمرة مع السرطان.

وكشف مصدر مطلع أن هاري وميغان يريدان ترك ما مضى وإصلاح علاقتهما مع العائلة المالكة.

وأضاف: "كل ما يمكنهم فعله هو الاستمرار في التواصل وتقديم أغصان الزيتون.. رغم كل الخلافات فإن قلب ميغان يتجه نحو كيت، لا يمكنها إلا أن تتخيل مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لها".

وقال إن "ميغان أوضحت أنها لا تحب شيئا أكثر من تجاوز كل هذه المشاكل وإيجاد طريقة نحو الشفاء من أجل الجميع. إنها مستعدة لترك الغضب والمرارة".

المصدر: "الإندبندنت"