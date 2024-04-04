ميغان ماركل تريد اعتذارا من كيت قبل التفكير في إنهاء الخلاف الذي مزق العائلة المالكة

كشف أحد خبراء القصر الملكي البريطاني أن دوقة ساسكس ميغان ماركل تريد اعتذارا من أميرة ويلز كيت ميدلتون قبل التفكير في إنهاء الخلاف الذي مزق العائلة المالكة.

ووفقا للخبير توم كوين، تريد ماركل من أميرة ويلز، أن تتخذ الخطوة الأولى لإصلاح علاقتهما الممزقة، لكنها ربما تنتظر بعض الوقت.

كشفت كيت عن تشخيص إصابتها بالسرطان للعالم في 22 مارس، ولكن من المفهوم أنه لم يتم إخبار دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان بالإعلان مسبقا، مما كشف عن مدى التداعيات.

وقال كوين: "بالتأكيد كيت لا تريد اعتذارا، ولكن ميغان تريد ذلك بالتأكيد. أما بالنسبة إلى ولي العهد الأمير ويليام، فهو لا يستطيع أن يفهم لماذا لا يتمكن شقيقه من التغلب على هذا النوع من الخلاف الذي يتعين على العديد من الإخوة أن يمروا به"، كاشفا أن "كيت وويليام أكثر حماسا لمحاولة المصالحة من دوقي ساسكس".

المصدر: "إندبندنت"