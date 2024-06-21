السعودية.. تسمم 40 شخصاً في أبوعريش وأمير جازان يصدر توجيها عاجلا بخصوص الواقعة

أصدر أمير منطقة جازان في السعودية الأمير ‫محمد بن ناصر توجيها عاجلا بخصوص حادثة التسمم التي شهدتها محافظة أبوعريش خلال اليومين الماضيين.

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ووجه الأمير ‫محمد بن ناصر‬⁩ بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم في محافظة أبوعريش، مع التأكيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفاظا على سلامة وصحة المواطن والمقيم، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الأقسام الطبية في مستشفى أبوعريش العام بمنطقة جازان سجلت 40 إصابة بأعراض التسمم الغذائي خلال اليومين الماضيين.

ونقلت عن المصادر الطبية في مستشفى أبوعريش أن 40 شخصا تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "جراء تناولهم وجبة من أحد المطاعم في المحافظة".

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وكانت واقعة التسمم في الرياض قد أثارت ضجة كبيرة بالسعودية في أواخر الشهر الماضي، تم على أثرها إغلاق مطعم شهير في العاصمة الرياض.

وكشفت أمانة منطقة العاصمة الرياض تفاصيل هذه الواقعة، وقررت إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن الواقعة.

كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم بمدينة الرياض، أن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة "BON TUM" في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها".

المصدر: "عكاظ" + RT