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السعودية.. نهاية غير متوقعة لخلاف بين سائق سعودي وآخر باكستاني وسط تفاعل على مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

السعودية.. نهاية غير متوقعة لخلاف بين سائق سعودي وآخر باكستاني وسط تفاعل على مواقع التواصل (فيديو)
Sputnik
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو قال موثقه إنه يظهر خلافا بين سائق "سطحة" (آلية لنقل السيارات) باكستاني وسائق "سطحة" سعودي، انتهى بتناول العشاء كعربون صلح بينهما.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، حيث قال فيه موثق المقطع: "السعودي لف على الباكستاني بالغلط والباكستاني نزل زعلان والسعودي مروق ويتأسف منه بس ما فاد".

وأوضح موثق الفيديو أن السائق السعودي دعا الباكستاني إلى العشاء لمصالحته في أحد المطاعم، معلقا: "إحنا السعوديين ما لنا حل"، إذ أبان الفيديو جلوس السائق السعودي مع الباكستاني في أحد المطاعم لتناول العشاء.

وأعرب نشطاء على منصة "إكس" عن إعجابهم بتصرف السائق السعودي، مثنيين على العادات السائدة في المملكة، وكتب أحدهم معلقا: "عادتنا طيب وكرم"، وأضاف آخر: "رهيب الله يسعده".

السعودية.. نهاية غير متوقعة لخلاف بين سائق سعودي وآخر باكستاني وسط تفاعل على مواقع التواصل (فيديو)

المصدر: RT

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