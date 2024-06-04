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شرطة إسلام آباد تطيح بمجرم سرق هواتف مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح

مجتمع

شرطة إسلام آباد تطيح بمجرم سرق هواتف مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح
Gettyimages.ru
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ألقت الشرطة الباكستانية القبض على أحد المتورطين في سرقة هواتف محمولة من مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح في إحدى الحدائق العامة بالعاصمة إسلام آباد يوم الأحد الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الباكستانية إلى أنه تمت استعادة الهاتفين المسروقين من نوع "آيفون 15 برو" من المتهم، الذي تم تعقبه من خلال كاميرات المراقبة ومعلومات من رجال البحث والتحري، وتم تنفيذ المداهمة لاعتقاله وشركائه في الجريمة.

وكان مواطنان سعوديان قد تعرضا للسرقة في إسلام آباد، الأحد الماضي، وفقا للشكوى التي تلقتها شرطة المدينة.

وبحسب التفاصيل، كان المواطنان السعوديان في إحدى الحدائق العامة عندما اقترب منهما رجلان مسلحان تتراوح أعمارهما بين 30 و35 عاما، وقاما بتهديدهما وسرقة الهاتفين، ثم فرا من الموقع.

وأصدر حينها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمرا للمفتش العام في شرطة إسلام آباد باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة على الفور لاعتقال المشتبه بهما وتقديمهما للعدالة واستعادة المسروقات.

المصدر: "سبق"

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