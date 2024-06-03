تطورات جديدة في قضية اختفاء مواطن سعودي بمصر

تضاربت الأنباء مساء اليوم حول حل لغز اختفاء الشاب السعودي هتان شطا في مصر والعثور على جثته بالقاهرة، فيما نفى شقيقه هاني شطا، صحة ما يتم تداوله من أنباء.

وذكرت وسائل إعلام أن "أجهزة الأمن المصرية عثرت يوم الاثنين، على جثة هتان شطا الشاب السعودي المفقود في القاهرة، فيما تبين بعد فحصه أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية".

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هذا وقد نفى هاني شطا، شقيق الشاب السعودي المفقود في القاهرة هتان شطا، صحة ما يتم تداوله من أنباء بشأن العثور على جثمان شقيقه في أحد شوارع القاهرة.

وظهر في مقطع فيديو من القاهرة، وقال إنه "لم يتبلغ رسميا نبأ العثور على جثة شقيقه المفقود".

ولم تصدر وزارة الداخلية في مصر، أو السفارة السعودية في القاهرة أي تأكيد حول القضية.

وأثار اختفاء الشاب السعودي هتان بن غازي شطا في أحد الشوارع ضجة في مصر.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أعلنت في بيان أنه "منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، فقد باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها".

وأضافت أن "تفريغ كاميرات المراقبة سجلت خروج المواطن السعودي من منزله، مضيفة أنها تتواصل مع أسرة المواطن والأجهزة الأمنية وتتابع عمليات البحث عنه".

ويبلغ هتان من العمر 40 عاما، وكان يقيم في القاهرة عندما انقطع الاتصال به يوم 22 أبريل، لتبدأ عملية البحث عنه. كما أنه متزوج ولديه ابنة، وكان في مصر بهدف الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

المصدر: RT + وكالات