وثائق قضائية جديدة تكشف تفاصيل عن سلوك بالدوين قبل الحادث المأساوي أثناء تصوير فيلم "راست"

كشفت وثائق قضائية جديدة عن بعض التفاصيل الخاصة بسلوك الممثل الأمريكي أليك بالدوين المتهم بقتل المصورة غالينا هاتشينز بشكل غير متعمد أثناء تصوير فيلم "راست" في عام 2021.

وتشير الوثائق الجديدة التي قدمتها المدعيتان كاري موريسي وإرليندا جونسون، إلى أن بالدوين كان يتصرف بشكل متهور في منصة التصوير وأظهر "سلوكا غير منتظم وعدوانيا" ما تسبب بـ"مخاوف أمنية محتملة" أثناء التصوير.

وقالت الوثائق إن بالدوين كان "يلعب بالمسدس" في المكان، بما في ذلك أطلق النار منه بعد انتهاء عمليات التصوير، وأطلق رصاصة فارغة على أحد أفراد فريق التصوير على سبيل المزاح، وكان يطلب دائما "أكبر مسدس متاح"، وكان يضع أصبعه على الزناد في اللحظات التي لم تفترض تصوير مشاهد لإطلاق النار، ولم ينتبه إلى التعليمات الخاصة باستخدام الأسلحة النارية في منصة التصوير.

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ونشرت الوثائق الجديدة قبل شهر تقريبا من محاكمة أليك بالدوين أمام محكمة مدينة سانتا في بولاية نيومكسيكو الأمريكية.

ويتهم بالدوين بالقتل غير العمد، وقد يحكم عليه بالسجن حتى عام ونصف العام في حال إدانته.

ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في قضيته يوم 10 يوليو المقبل. وسبق لبالدوين أن أنكر التهم الموجهة إليه.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية