الممثل أليك بالدوين يواجه تهما جديدة بقتل المصورة أثناء إنتاج فيلم "راست"

وجهت إلى الممثل الأمريكي أليك بالدوين تهم جديدة بالقتل غير المتعمد في قضية مقتل المصورة غالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم "راست" في عام 2021.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الممثل قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 18 شهرا في حال إدانته.

وقد وصف فريق محامي بالدوين توجيه التهم بأنه "خطأ قضائي"، ونشر بيانا جاء فيه أنه لم تكن لدى الممثل أي أسس للاعتقاد بأن المسدس الذي استخدم أثناء التصوير كان من الممكن أن يحتوي على الرصاص الحي.

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وأكد المحامون أنهم سيطعنون في التهم الموجهة إلى بالدوين، معبرين عن ثقتهم بالفوز أمام المحكمة.

يذكر أن أليك بالدوين أطلق النار من مسدس تبين أنه يحتوي على رصاصات حقيقية أثناء تصوير فيلم "راست" من إخراج جويل سوزا في ولاية نيومكسيكو في أكتوبر عام 2021. وأسفر الحادث عن مقتل المصورة غالينا هاتشينز وإصابة مخرج الفيلم.

ووجهت إلى بالدوين تهمة القتل الخطأ في يناير 2023، ولكن تم إسقاط التهم عنه في أبريل، مع استمرار التحقيق في القضية.

المصدر: وكالات