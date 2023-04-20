"أي بي سي": إسقاط تهم القتل غير المتعمد عن أليك بالدوين

أفادت قناة "أي بي سي" نقلا عن مصادرها بأنه تم إسقاط تهم القتل غير المتعمد عن الممثل أليك بالدوين الذي أطلق النار على المصورة عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلم "راست".

وأعرب المحاميان ليوك نيكاس وأليكس سبيرو، اللذان يمثلان مصالح بالدوين، في بيا لهما، يوم الخميس، عن رضاهما إزاء قرار إسقاط التهم عن أليك بالدوين، ودعيا إلى "تحقيق دقيق في الحقائق وملابسات هذا الحادث المأسوي".

وامتنع مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا في بولاية نيومكسيكو، حيث يجري النظر في القضية، عن التعليقات على القرار.

ومن المتوقع أن يظهر بالدوين أمام المحكمة للمرة التالية في 3 مايو المقبل. وقد دفع بالدوين ببراءته من التهم الموجهة إليه.

يذكر أن الممثل أليك بالدوين البالغ 65 عاما من العمر، واجه تهم القتل غير المتعمد في القضية المتعلقة بالحادث المأسوي الذي وقع أثناء تصوير فيلم "راست" في أكتوبر 2021، حيث أطلق بالدوين النار على المصورة غالينا هاتشينز فأرداها قتيلة، إذ كان المسدس المستخدم أثناء التصوير محشوا بالرصاص الحي عن طريق الخطأ.

المصدر: قناة ABC