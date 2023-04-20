استئناف تصوير فيلم أمريكي بعد عام ونصف العام على مقتل مصورة سينمائية بالرصاص الحي

يستأنف هذا الأسبوع تصوير فيلم "Rust" بعد عام ونصف العام على مقتل مصورة سينمائية بالرصاص الحي بعد إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عليها.

وشهد موقع تصوير فيلم الويسترن في 21 أكتوبر 2021، مأساة عندما أشهر بالدوين سلاحا يفترض أنه محشو بالرصاص الخلبي، غير أن ذخيرة حية أطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما)، وإصابة المخرج جويل سوزا، ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.

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وبحسبما أعلن منتجو العمل، فإنه يتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأمريكية رغم استمرار سريان القضية الجنائية.

وفي بيان أرسلته لوكالة "فرانس برس"، قالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني إن "الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية، وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر".

وكشفت أن الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير.

جدير بالذكر أن هذه الحادثة أثارت صدمة في هوليوود وأطلقت على إثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير، علما أن الممثل أليك بالدوين واصل الدفع ببراءته في هذه الحادثة، موضحا أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد، وتعتبر مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة أيضاً بالقتل غير العمد.

وفي حال إدانة بالدوين وغوتيريز ريد فإنهما يواجهان احتمال السجن حتى 18 شهرا، مع دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دولار.

المصدر: وكالات