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فنانة مصرية تبكي على الهواء في أول لقاء يجمعها بشقيقتها

مجتمع

فنانة مصرية تبكي على الهواء في أول لقاء يجمعها بشقيقتها
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بكت الفنانة المصرية عبير صبري على الهواء، في أول لقاء يجمعها بشقيقتها الإعلامية مروة صبري، بعد ذكر شقيقهما المتوفى.

وبكت عبير صبري بعد أن ذكرها الإعلامي عمرو الليثي بوفاة شقيقها.

وقال عمرو الليثي خلال أحد البرامج، مخاطبا عبير صبري وشقيقتها مروة:" الله يرحم أخوكم كنت أحبه لأنه كان إنسان جميل ونقي، وربنا يعوضكم خير في أولاده".

وأضاف: "أقول لك يا عبير الله يكرمك على ما تعملينه.. إن حياتك كلها تكون مسؤولة عن أسرة من صغرك حتى وأنت كبيرة".

وظهرت عبير صبري متأثرة بحديث عمرو الليثي وقالت:"كل سنة والناس كلها بخير وسلام، والله يجعل مصر دائما في أمان".

كما قالت الفنانة عبير صبري أنها تشعر تجاه شقيقتها الإعلامية مروة صبري بعاطفة خاصة، وأنها مثل "توأم روحها".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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