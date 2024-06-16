نهاية مأساوية لشاب قتل والدته بطريقة وحشية في محافظة المنيا المصرية

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية يوم الأحد، على الانتحار بمحافظة المنيا المصرية، حيث وضع حدا لحياته أسفل عجلات قطار بعد طعن والدته أمس السبت ما أدى لوفاتها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الشاب الذي أنهى حياته أسفل عجلات قطار بالمنيا، اليوم الأحد، بعد أن طعن والدته أمس السبت، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما في مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة ويعاني من اضطرابات نفسية".

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وفي تفاصيل الحادث، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مقتل سيدة في شارع قليني باشا بمدينة مغاغة شمالي محافظة المنيا.

وفور انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين "مقتل سيدة تبلغ من العمر 59 عاما، على يد ابنها، بسبب نشوب مشاجرة بينهما"، فيما كشفت التحريات الأولية لفريق المباحث أن "المتهم يتعاطى المواد المخدرة، ويعاني من اضطرابات نفسية".

وبعد ارتكاب الجريمة تبين قيام المتهم بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار بالمنطقة، وإنهاء حياته قبل إلقاء القبض عليه، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية