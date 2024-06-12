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لسبب غريب.. حرمان طالب من الدراسة في الكويت بشكل نهائي

مجتمع

لسبب غريب.. حرمان طالب من الدراسة في الكويت بشكل نهائي
صورة أرشيفية
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قررت وزارة التربية الكويتية حرمان طالب ثانوية من الدراسة بشكل نهائي بعد تورطه بمخالفة غش امتحاني، من خلال حضور شخص آخر مكانه لقاعة الامتحان.

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وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن المسؤولين عن إحدى القاعات التي جرى فيها امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، شكوا بهوية أحد الطلاب، ليتضح أنه شخص آخر ينتحل صفة الطالب.

وسرعان ما هرب الشخص من قاعة الامتحان، ما دفع رئيس اللجنة الامتحانية هناك لتحرير محضر تحت مسمى "انتحال شخصية طالب".

على إثر ذلك، أصدرت  وزارة التربية الكويتية قرارا بحرمان الطالب من الدراسة بصفة نهائية في جميع مدارس البلاد.

وفي وقت سابق، شهدت الكويت في الدورة الامتحانية الحالية للثانوية العامة، التي تصدر نتائجها غدا الخميس، تسريبا لأسئلة إحدى المواد قبل بدء الامتحان بساعات، ما دفع الوزارة لتأجيله إلى يوم آخر بأسئلة جديدة، وفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر: الراي

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