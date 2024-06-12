مصر.. الشرطة تحقق مع شقيق اللاعب محمود كهربا في واقعة المطرب رضا البحراوي

قررت السلطات المصرية حبس شقيق لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة الاعتداء على المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن النيابة العامة بالقاهرة، قررت حبس شقيق اللاعب محمود كهربا واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لتحليل المخدرات، لاتهامهم بسب المطرب رضا البحراوي، وكسر زجاج سيارته، أثناء مشاجرة بينهم بمنطقة المعادي.

وجاء ذلك بعد أن حرر رضا البحراوي محضرا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق "كهربا"، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وقال البحراوي، في المحضر إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق "كهربا" ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

المصدر: "المصري اليوم"