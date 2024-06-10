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الكشف عن نسبة السعوديات العازبات في المملكة

مجتمع

الكشف عن نسبة السعوديات العازبات في المملكة
صورة أرشيفية
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كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، عن نسبة السعوديات اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

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وبحسب التقرير، بلغت نسبة السعوديات اللاتي لم يسبق لهن الزواج 32% مقابل 18% للمقيمات.

وبلغت نسبة المتزوجات من المواطنات 62%، وغير السعوديات 79%، والمطلقات السعوديات 6%، والمقيمات 3%، والأرامل من النساء السعوديات 2% والمقيمات 1%.

وأوضح المستشار الأسري زياد سلام، أن نسبة ارتفاع الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج يعود لأسباب عدة، منها أن كثير من الفتيات يفضلن إكمال دراستهن، وأيضا وجود عادات لدى بعض الأسر في رفع تكاليف الزفاف على الشاب، مما يجعله يعزف عن ذلك.

ومن ضمن الأسباب عدم الرغبة في فقدان الحرية، إلى جانب أن الفتيات لا تقبل الزواج بأي شخص، بل تجدهن يبحثن عن شريك الحياة المناسب الذي يمتلك جميع المواصفات التي تحلم بها الفتاة، بالإضافة إلى رفضهن الارتباط بالشخص الخاطئ لمجرد الزواج وحسب.

المصدر: صحيفة الوطن

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