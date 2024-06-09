 
مباشر

مصر.. احتجاز مشعوذ في شقة لفشله في طرد "العفاريت" من سيدة دفعت له مئات آلاف الجنيهات

مجتمع

مصر.. احتجاز مشعوذ في شقة لفشله في طرد
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpfl

لاذت سيدة مصرية بأشقائها وأقاربها لاستدراج دجال أقنعها بقدرته على علاجها من السحر بعد إيهامها بأن أحد "أعدائها" مارس بحقها عمل سحر وضرورة دفع الأموال من أجل تخليصها منه.

وفي القصة، استعانت ربة منزل تعانى من بعض المشاكل الصحية والاجتماعية، بأحد الدجالين الذي خدعها وأوهمها بقدرته على علاجها، وأخبرها أن أحد أعدائها عمل لها عملا وسحرا ولا بد من فكهما.

وأخبرها أن الأمر يتطلب مصاريف باهظة، فدفعت له مبالغ سلفا، أملا أن تجد سبيلا للشفاء على يده، ووصل إجمالي ما استولى عليه من مبالغ 750 ألف جنيه لتكتشف في النهاية أنها ضحية عملية نصب ممنهجة.

ولاذت السيدة بأشقائها وأقاربها، واستدرجت الدجال إلى منزلها، وطلبوا منه رد المبالغ التي حصل عليها منها عن طريق النصب والخداع لينتهي الأمر ببلاغ من أحد الأشخاص لشرطة النجدة التي حضرت إلى المكان، وتم اصطحاب الجميع إلى قسم شرطة الأهرام.

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي