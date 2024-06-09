مصر.. احتجاز مشعوذ في شقة لفشله في طرد "العفاريت" من سيدة دفعت له مئات آلاف الجنيهات

لاذت سيدة مصرية بأشقائها وأقاربها لاستدراج دجال أقنعها بقدرته على علاجها من السحر بعد إيهامها بأن أحد "أعدائها" مارس بحقها عمل سحر وضرورة دفع الأموال من أجل تخليصها منه.

وفي القصة، استعانت ربة منزل تعانى من بعض المشاكل الصحية والاجتماعية، بأحد الدجالين الذي خدعها وأوهمها بقدرته على علاجها، وأخبرها أن أحد أعدائها عمل لها عملا وسحرا ولا بد من فكهما.

وأخبرها أن الأمر يتطلب مصاريف باهظة، فدفعت له مبالغ سلفا، أملا أن تجد سبيلا للشفاء على يده، ووصل إجمالي ما استولى عليه من مبالغ 750 ألف جنيه لتكتشف في النهاية أنها ضحية عملية نصب ممنهجة.

ولاذت السيدة بأشقائها وأقاربها، واستدرجت الدجال إلى منزلها، وطلبوا منه رد المبالغ التي حصل عليها منها عن طريق النصب والخداع لينتهي الأمر ببلاغ من أحد الأشخاص لشرطة النجدة التي حضرت إلى المكان، وتم اصطحاب الجميع إلى قسم شرطة الأهرام.

المصدر: "القاهرة 24"