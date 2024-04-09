داعية مصرية تعلق على ظاهرة لجوء بعض الفنانين والمشاهير للسحر والشعوذة (فيديو)

قالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، إن فنانين ومشاهير يلجأون للدجالين من أجل السحر والشعوذة، وهو ليس كفرا ولا يصل إلى حد الكفر بل هو معصية.

وصرحت سعاد صالح خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" على قناة "النهار" المصرية: "لابد أن يكون هناك دور لعلماء الدين لمحاربة تلك الخرافات والخزعبلات التي يترتب عليها تأثيرات لا أخلاقية".

وسردت في السياق قصص بنات تأخر سن زواجهن فذهبن للشيوخ وتم الاعتداء عليهن بداعي العلاج، وأحيانا بنت ترغب في الإنجاب تتوجه للشيوخ وتحصل لها المصيبة ذاتها، مشيرة إلى أنهم كثيرون وخاصة في الريف والبوادي.

وأردفت سعاد صالح قائلة: "الحاجات دي بتجيلي كتير".

وأضافت صالح ردا على سؤال أن بعض علماء الدين يقولون "اسمع مني ولا تسمع من غيري وباب الاجتهاد اتقفل وممنوع نجتهد": "هذا الكلام خاطئ وباب الاجتهاد مفتوح".

وتابعت بالقول: "إذا قال أحد ذلك فإنه نوع من أنواع الغرور، لكن أنا من خلال معاملتي معهم لا يوجد هذا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري