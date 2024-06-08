ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن تواصل الـCIA معها عقب أحداث 11 سبتمبر

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف مفاجأة مدوية بشأن تواصل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) معها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

وخلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، قالت ليلى عبد اللطيف: "لا المخابرات ولا المخططات بيعلموا بالغيب، ما بيعلم بالغيب إلا رب الغيب.. هل المخابرات تعلم بالغيب؟ هل المخابرات ستترك الدنيا والحرب تأتي إلي؟" وأنا لما قلت على فرح العراق بيتحول لعزاء.. مين اللي قاللي؟ المخابرات ما كانوا عارفين اللي فيها".

وتابعت تعليقا على توقعها سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: " أنا قلت أكثر من ذلك ولم يعلق أحد.. لما قلت ناس لابسه أسود قبلها بـ9 أشهر على قصر الحريري، وجبران التويني الله يرحمه..".

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وأكملت: "أنا عندي ثقة بنفسي وبربنا، واللي عند ليلى عبد اللطيف ما حدا بيعرفه، لو جبتلي أكبر شيخ في الدنيا، السر بيني وبين رب العالمين".

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أنها عندما تنبأت بأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، تواصلت معها المخابرات العامة المركزية بعد ذلك، وأنهم لم يكونوا يعلمون بما سيحدث.

المصدر: "الحكاية"