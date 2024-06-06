الكويت.. الحكم بالسجن المؤبد على إمام مسجد بالجهراء لـ"هتكه عرض طفل" وكشف جنسيته
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حكمت محكمة التمييز في الكويت بالحبس المؤبد على إمام مسجد في قضية هتك عرض طفل وافد، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".
وحسب صحيفة "القبس"، فإن إمام المسجد المتهم يمني الجنسية، وكان يعمل في محافظة الجهراء.
وأشارت "القبس" إلى أن وقائع القضية تعود إلى إلقاء القبض على المتهم الذي يعمل إمام مسجد في الجهراء لدى محاولته الهرب عبر منفذ السالمي، "بعد ارتكابه جريمة هتك عرض الطفل الذي تقدم ذووه بشكوى إلى رجال الأمن"، وعقب ضبطه أحيل إلى الجهات المختصة.
المصدر: "القبس"