"ليش تلز علي؟" تتسبب بسجن سائق شاحنة 3 سنوات في الأردن

قضت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن بسجن سائق شاحنة لخلاف بينه وبين صاحب مركبة أخرى بسبب عبارة "ليش تلز علي" بالعامية، وتعني "لماذا اقتربت مني كثيرا".

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وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت مركبة شاحنة كانت تسير على طريق الجويدة الرئيسي، لكن سائق الشاحنة اقترب على ما يبدو من المركبة كثيرا، مما اضطر سائقها للانحراف خارج الطريق، دون أن تكون هناك أي أضرار.

وبعد تجاوزه للشاحنة قام الشخص الجالس بجانب سائق المركبة بالتأشير لسائق الشاحنة بإشارة غير أخلاقية وشتمه، وعند وصولهما لإشارة الجويدة الضوئية، توقفت الشاحنة والمركبة واندلعت مشاجرة بين السائقين، حيث قام سائق الشاحنة بالاعتداء على سائق المركبة بسكين في وجهه ثم لاذ بالفرار.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا 7 تهم، منها جناية الضرب على الوجه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكرر لسائق الشاحنة، وجنحة الإيذاء والتهديد للمشتكى عليهم جميعا، وجنحة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة التابعين للمركبة.

ورأت المحكمة أن المادة 334/1 تنص على أن كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها، يعاقب بالإشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، بينما باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام، مما يستوجب إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالإشغال المؤقتة 3 سنوات، محسوبة له مدة التوقيف لغاية تاريخه قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.

المصدر: خبرني