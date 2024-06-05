وفاة ثمانية أشخاص في المغرب جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة

أفادت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم ونقل العشرات إلى المستشفيات للعلاج بعد تناولهم مشروبات كحولية محلية الصنع.

وقالت المديرية الجهوية للصحة في بيان إن "مضاعفات تسمم وخيمة أدت إلى وفاة ثمانية أشخاص في منطقة سيدي علال التازي التي تقع على بعد 100 كيلومتر شمال الرباط".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن "أكثر من 100 شخص في المنطقة أصيبوا بتسمم بين الاثنين والأربعاء جراء تناول كحول يحتوي على مادة الميثانول، ولا يزال 81 منهم تحت المراقبة الطبية".

وأعلنت السلطات أنها تعرفت على اثنين من المشتبه بهم يبلغان 21 و41 عاما باعتبارهما مسؤولين عن تهريب الكحول وكانا من بين من تم نقلهم إلى المستشفيات.

وتسببت المشروبات الكحولية المحلية الصنع في وفاة سبعة أشخاص في مدينة مكناس بوسط المغرب العام الماضي، و19 وفاة في مدينة القصر الكبير بشمال المغرب عام 2022.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية