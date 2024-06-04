وفاة 3 أشخاص ونقل 18 آخرين للمشافي إثر إصابتهم بتسمم كحولي في القنيطرة المغربية

أفادت السلطات المحلية المغربية بإقليم القنيطرة شمال غرب البلاد، بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم يوم الاثنين، إثر إصابتهم بتسمم جراء تناولهم لمادة كحولية غير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت السلطات أنه تم وضع 18 آخرين تحت المراقبة الطبية، بجماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة بسبب تناولهم لمادة كحولية غير صالحة للاستهلاك.

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وأكدت السلطات المحلية أن "الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية".

وأشارت إلى أنه "تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

كما أضافت أن "إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لا تزال متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

المصدر: "هسبريس"