الأمن المصري يحل لغز إختفاء المواطن السعودي هتان شطا في القاهرة

صرح مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأنه تم العثور على جثمان السعودي هتان شطا الذي اختفى أثناء وجوده في القاهرة..

وأضاف المصدر: "بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين ويدعى هتان شطا، بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته، والتي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".

وتابع قائلا: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث".

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الأمن وأجهزة الشرطة بذلت جهودا مضنية خلال الأيام الماضية بحثا عن الشاب السعودي هتان شطا غازي على مدار الأسبوعين الماضيين وفور تلقيها بلاغا من أسرته باختفائه في شوارع منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بعد خروجه من شقته وعدم عودته من حينها.

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وفور تلقي البلاغ شكلت أجهزة الأمن، فرقا للبحث عن الشاب المتغيب ونشرت صورته وعممتها على كافة الميادين والشوارع والمواقف، وأبلغ أحد الأشخاص أجهزة الأمن رؤيته لشخص بنفس المواصفات، نائما في حديقة بمنطقة الشويفات بالتجمع حليق الشعر بدون حذاء.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث الى المكان، وبالفعل عثرت على بقايا طعام لشخص وبتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة تبين أنه هو الشخص المذكور لكنه اختفى من المنطقة مرة أخرى.

وبعدها تلقت الشرطة بلاغا بمشاهدات لشخص به نفس المواصفات بمنطقة القطامية، في منطقة سكن مصر وتم تفتيش جميع الشوارع والشقق السكنية وحصر المنطقة بالكامل بما فيها العمارات غير المسكونة والمناطق المهجورة وغير المأهولة، وما زالت أجهزة الأمن ورجال الشرطة يبحثون حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا المراقبة، وجود الشاب السعودي البالغ من العمر 40 عاما بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.

كما كشفت التحريات الأمنية والمعلومات أن الشاب المفقود اختفى يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة للانتقال إليها.

المصدر: القاهرة 24