الداخلية المصرية تصدر بيانا حول واقعة الطالبة المختفية في محافظة الدقهلية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا توضح فيه تفاصيل اختفاء فتاة (طالبة ثانوية) من محافظة الدقهلية، بظروف غامضة لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، نشرته على موقعها الرسمي في منصة "إكس": "كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها".

وأضافت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مايو، الماضي تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من مالك ورشة مقيم بدائرة المركز، بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما".

وتابع البيان: "وبإجراء التحريات تبين قيام شخصين، عامل وسائق مركبة "توك توك" مقيمان بدائرة المركز، تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة، باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على (هاتفها المحمول، مبلغ مالي) وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بني عبيد".

وختم البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضى تبلغ لمركز شرطة #دكرنس بمديرية أمن #الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن… pic.twitter.com/LHMhu5Q1nz — وزارة الداخلية (@moiegy) June 1, 2024

وكانت الطالبة بالمرحلة الثانوية قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وفق "صدى البلد".

وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغا ماليا كبيرا لمن يدلي بأي معلومات عنها.

وقال الأب جمال عبد الغفار، في تصريحات صحفية، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة وكانت تبكي، وفق الشهود.

ورجح الأب، أنه وحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لـ"محاولة ابتزاز إلكتروني".

وتابع أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

وأوضح أن سائق "توك توك" ظهر في كاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.

وتوقع أن يكون السائق على صلة بالشخص المتهم.

وأمام الحادث، عرض الأب دفع مبلغ 100 ألف جنيه لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور على ابنته.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "أقسم بالله الفلوس هتوصله بمجرد التأكد من المعلومة".

المصدر: "RT"+"صدى البلد"