محمد رمضان يوجه رسالة حول شواطئ غزة

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة أعلن من خلالها تضامنه مع القضية الفلسطينية، وأهالي غزة، في ظل الدمار والهجمات التي يتعرضون لها.

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ونشر محمد رمضان الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلق عليها قائلا: "ثقة في الله هنعمر شواطئ غزة الفلسطينية قريبًا.. حلم كل عربي حر".

وكان رمضان قد انفعل في منشور سابق بسبب قصف الجيش الإسرائيلي للنازحين العزل في مدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عبر خلاله عن أسفه مما يحدث في مدينة رفح قائلا: "والله مكسوف كسوف، مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابينهم ويصبر أهاليهم".

وأضاف: "مكسوف أن كل جريمة بشعة عقلنا ما بيستوعبهاش وقلبنا ما بيتحملهاش واللي بنقدر نعمله ان احنا نمسك الموبايل شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه وناس تانية تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة وناس تعمل فيديو تقول اللي حاسه بيه واحنا لحد امتى هنفضل نحارب بالموبايل هنرجع كرامتنا بالموبايل ازاي، هندافع عن أخواتنا بالموبايل إزاي؟، هنحررهم بالموبايل إزاي؟".

المصدر: RT