العراق.. الكشف عن تفاصيل الحكم على البلوغر الشهيرة "أم اللول" بالمؤبد

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الأربعاء، تفاصيل الحكم بالمؤبد على البلوغر الشهيرة المعروفة باسم "أم اللول"، عن تهمة تجارة المخدرات.

وأوضحت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان لها أنه "بقرار قضائي، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة"، مضيفة أنه "من خلال التعمق بالتحقيق وبذل جهد استخباري دقيق تم رصد قيام المدعوة "هـ . خ . ع" الملقبة بـ"أم اللول" بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها".



وتابعت المديرية في بيانها أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها (المتهمة) أصوليا وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقها حكما بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

جدير بالذكر أن القضاء العراقي أصدر في 23 أبريل 2024 حكما على "أم اللول" بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.



و"أم اللول" عرفت بداية كراقصة في إحدى المقاهي والنوادي الليلية، قبل أن تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق "التيك توك" الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.

المصدر: "السومرية"