تقرير: مرض خطير جدا يجتاح لبنان بسبب "الوشوم"

كشف تقرير نشره موقع "لبنان 24" أن أرقام الإصابات بمرض "الإيدز" في البلاد سجلت ارتفاعا مقلقا، بشكل غير مسبوق، بعدما كان لبنان يحتل أدنى المراتب بين دول العالم.

وأوضح "لبنان 24" نقلا عن مصادر رسمية أن الإصابات بهذا المرض وصلت إلى 3000 إصابة خلال العام 2023.

وتمت الإشارة إلى أن الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات الذي حصل خلال الفترة الأخيرة، فتح النقاش وبشكل واسع حول هذا المرض، في حين أن أسباب انتشاره مؤخرا تعود إلى التفلت الحاصل في الميادين كافة، إن كان على صعيد الصحة، أو على صعيد رسم الوشم (التاتو)، إذ إن هذين العاملين يعتبران من أكثر العوامل تأثيرا في ارتفاع الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

أما بسبب العلاقات الجنسية غير المحمية، فلم تسجل الإصابات بمرض "الإيدز" أرقامًا كبيرة في لبنان، على عكس دول العالم.

المصدر: "لبنان 24"