بالفيديو.. منع محاولة انتحار في بيروت

تناقل ناشطو التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ سيدة حاولت الانتحار في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الناشطون إن السيدة حاولت رمي نفسها من فواصل إسمنتية موجودة فوق النفق المؤدي إلى منطقة الشياح، لكنه الشبان الذين رأوها تمكنوا من سحبها تجنا للمأساة، في مشه يحبس الأنفاس.

🔴 مش قادرة تتحمل العيشة في لبنان 🇱🇧 قررت الانتحار 🤫🤫 pic.twitter.com/swlVGSyAKt — Lebanon (@Lebanon_009613) May 27, 2024

وقال آخرون أن الشخص الذي حاول رمي نفسه ليس سيدة بل رجل متحول جنسيا.

هذا ولم ترد تأكيد هذه المعلومات من السلطات المعنية كما لم تصدر الأجهزة الأمنية تعليقا على الحادث حتى كتابة هذا الخبر.

المصدر: RT