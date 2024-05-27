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بالفيديو.. منع محاولة انتحار في بيروت

مجتمع

بالفيديو.. منع محاولة انتحار في بيروت
Gettyimages.ru
محاولة انتحار، صورة تعبيرية.
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تناقل ناشطو التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ سيدة حاولت الانتحار في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الناشطون إن السيدة حاولت رمي نفسها من فواصل إسمنتية موجودة فوق النفق المؤدي إلى منطقة الشياح، لكنه الشبان الذين رأوها تمكنوا من سحبها تجنا للمأساة، في مشه يحبس الأنفاس. 

وقال آخرون أن الشخص الذي حاول رمي نفسه ليس سيدة بل رجل متحول جنسيا.

هذا ولم ترد تأكيد هذه المعلومات من السلطات المعنية كما لم تصدر الأجهزة الأمنية تعليقا على الحادث حتى كتابة هذا الخبر.

المصدر: RT

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