أفيخاي أدرعي "يسرق" نشيدا شهيرا لـ"حزب الله" ونشطاء يسخرون منه (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين، في حين أنه استخدم نشيدا شهيرا لـ"حزب الله" كصوت خلفي له، ما أثار "السخرية" منه على مواقع التواصل.

وفي حسابه على "فيسبوك"، نشر أفيخاي أدرعي مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: ""اضرب والريح تصيح تسلم يا حامي الدار، واللي ما بتردن ريح..ذوقهن طعم النار"..علّي الساوند وافتخر بأبطال العزة والكرامة"، على حد وصفه.

ويعتبر نشيد "اضرب والريح تصيح" من أشهر الأناشيد الحماسية لـ"حزب الله" اللبناني، والتي يتم تشغيلها في معظم مناسباته، وانتشر على نطاق واسع في بعض الدول العربية.

وبدل أن يحظى منشور أدرعي بالإعجابات، كما هو توقع، لقي موجة من إشارات "الضحكة" التي يتم التفاعل بها مع المنشور، في حين أن التعليقات كانت "ساخرة" من "قوة الجيش الإسرائيلي"، ومن "سرقة النشيد".

وجاء في بعض التعليقات: "حتي الأغاني تسرقوها.. ليس لديك شخصية حتى"، "لحرامي مش حرامي أرض بس ... حرامي أغاني وطنية كمان".

المصدر: RT