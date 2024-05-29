لبنان.. فاجعة مروعة تهز مدينة طرابلس (صورة)

شهدت مدينة طرابلس في لبنان فاجعة مروعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، حيث أنها سقطت من فجوة داخل باص المدرسة الذي كانت بداخله، ما أدى إلى دهسها ووفاتها.

وذكرت جميعة "يازا" لسلامة الطرق، أن "الطالبة "ن عز الدين" (من منطقة باب الرمل في طرابلس) ابنة الـ13 عاما توفيت إثر سقوطها من فجوة داخل باص المدرسة الذي كانت بداخله على بولفار طرابلس اثناء عودتها إلى منزلها، ما أدى إلى دهسها عن طريق الخطأ بالباص نفسه، ليتم نقلها بحاله حرجة الى مستشفى المظلوم وما لبثت أن فارقت الحياة".

وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة في البلاد، حيث تساءل البعض عن "الرقابة والأمان على الأطفال"، وأشار البعض إلى "الإهمال" بهذا الشأن.

أين الرقابة ؟؟؟؟؟أين إدارات (المدارس) ؟؟؟؟؟أين الأمان على الأطفال؟؟؟؟/ الله يرحمها…نسرين عز الدين ضحية عدم صيانة الباصات المدرسية … pic.twitter.com/YLsudFGSyM — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) May 29, 2024

يعني شو هالاهمال بحق الأطفال ولك شو قصتن 😥😥💔 https://t.co/xghGs0KiHV — Grace L (@GraceL064049231) May 29, 2024

المصدر: RT