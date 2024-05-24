لبنان.. الكشف عن حادثة تحرش في إحدى المدارس والأخيرة توضح (فيديو)

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأنه تم توقيف مدير مدرسة وأستاذ رياضة وموظف أمن بتهمة تحرش بقاصرات في إحدى مدارس البلاد.

وحسب القناة فإن التوقيفات تمت باشارة من القاضية نازك الخطيب، ويجري العمل على توقيف أستاذ سبق أن طرد من المدرسة لنفس الأسباب، مبينة أن الملف فتح بطلب من وزير التربية بعد إجراء تحقيق إداري في الوزارة أثبت بالصور والتسجيلات أفعال التحرش.

أوقف مدير مدرسة "ليسيه إيمانويل"- #كفرشيما، وأستاذ رياضة وموظف أمن بتهمة تحرش بقاصرات بإشارة من القاضية نازك الخطيب، وتم توقيف أستاذ سبق أن طرد من المدرسة لنفس الأسباب، علما أن الملف فتح بطلب من وزير التربية بعد اجراء تحقيق اداري في الوزارة أثبتت بالصور والتسجيلات أفعال التحرش. pic.twitter.com/XtFebmGk28 — Ziad Aziz (@ziadaziz75) May 23, 2024

من جهتها، أصدرت مدرسة lycee Emmanuel في كفرشيما بيانا جاء فيه:

أولا: الأستاذ المذكور في التحقيق والذي فر من وجه العدالة، ولكن جرى القبض عليه لاحقا، مطرود من المدرسة وقد فصل منذ ما يقارب شهرين من الآن. وكذلك عامل الحراسة الوارد اسمه، فإنه مفصول من المدرسة منذ أكتوبر.

ثانيا: تواظب الإدارة على التعاون التام مع الأهل، وإن أي قرار أو إجراء، يكون بناء على طلب الأهل أنفسهم، وبالتنسيق التام معهم، فالمشاورات لم تنقطع يوما، بل راعينا وضعهم ووضع أبنائهم ونسقنا وإياهم، وهذا نهج مدرستنا وسياستها التربوية.

ثالثا: المدير ليس متهما، بل في حالة تحقيق كونه رئيس المدرسة ولا بد من إجراءات قانونية استلزمت أن يدلي بشهادته، وإن أي كلام غير هذا الكلام، إنما هو كلام افتراء وكذب".

المصدر: "ليبانون فايلز" + lbci