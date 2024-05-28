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رحالة سعودي ينهي معاناة ناقة علقت في أحد الأودية بمنطقة الباحة (فيديو)

مجتمع

رحالة سعودي ينهي معاناة ناقة علقت في أحد الأودية بمنطقة الباحة (فيديو)
Globallookpress
صورة تعبيرية
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رصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ رحالة سعودي يدعى أبو دخيل الزلفاوي ناقة من الغرق في وادي ثراد بمنطقة الباحة غرب السعودية.

وأظهر الفيديو لحظة مشاهدة الرحالة وهو يتجول في السيارة بمنطقة الباحة، لناقة عالقة بفروع شجرة داخل وادي ثراد، ولاتستطيع إنقاذ نفسها والخروج من المكان.

ليقرر فورا الرحالة السعودي النزول للوادي وإنقاذ الناقة التي شاهدها، حيث قام أبو دخيل بإزالة فروع الأشجار وإبعادها وتحرير الناقة.

المصدر: RT

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