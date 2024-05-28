الكويت.. واقعة سحب رجل سبيكة ذهب من صندوق زجاجي تثير الجدل (فيديو)

تفاعل نشطاء مع فيديو على منصة "إكس"، يظهر رجلا يسحب سبيكة ذهب ثقيلة من عنق صندوق زجاجي ضيقة في أحد المراكز التجارية.

ويبدو أن الحظ ابتسم للرجل، حيث تمكن من سحب الجائزة الثمينة بعد جهد حثيث، ليخيب ظنه بسرعة. حيث قال نشطاء إن منظمي المسابقة التابعة لإحدى شركات الذهب، رفضوا تسليمه الجائزة بحجة أن اللعبة مخصصة للنساء فقط!

بعد ما فاز تسحبونها منه عيب ؟ وتقولون المسابقة للنساء ؟ ومنا لوزارة التجارة وحماية المستهلك @mocikwpic.twitter.com/gI0dewYS02 — عبدالرزاق الحزامي 🇰🇼 (@hzamy2020) May 27, 2024

وأثارت الواقعة جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن هذا النوع من المسابقات يكون معروضا في المراكز التجارية ومتاحا للعامة من الجنسين.

فيما قال آخرون إن أحد الموظفين اعترض على مشاركة الرجل، وأشار له بأن المسابقة نسائية فقط، ورغم ذلك أراد تجربه حظه.

وأقيمت المسابقة في معرض الذهب والمجوهرات بالكويت، الذي استمر على مدى 6 أيام في أرض المعارض. ومن غير الواضح إن كانت السبيكة من الذهب الخالص أو مجرد معدن ثقيل مطلي بالذهب، الهدف منه جذب الأنظار.

المصدر: وكالات