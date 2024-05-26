رجل يلقي سائلا مشتعلا في مترو أنفاق مدينة نيويورك ويصيب راكبا آخر

أضرم رجل النار في كوب يحوي سائلا مشتعلا وألقاه على أحد ركاب مترو أنفاق مدينة نيويورك، مما أدى إلى اشتعال النار في قميص الضحية وإصابته.

قالت شرطة المدينة إن الهجوم العشوائي وقع في القطار رقم 1 جنوب منهاتن بعد ظهر يوم السبت، مضيفة أن المشتبه به لا يزال قيد الاحتجاز.

ولا يزال الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يتعافى في المستشفى. وعلق الشاب على الحادث قائلا: إنه كان يحاول حماية خطيبته وابنة عمه من السائل المحترق عندما اشتعلت النيران في قميصه. وقال الأطباء إن الحروق أصابت حوالي ثلث جسده.

وقال: ”كان بيد الجاني كوب. أشعل فيه النار وألقى به كله.”

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وقالت السلطات إن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عاما، ألقي القبض عليه بعد وقت قصير بعد تعقب الشرطة هاتفاً زُعم أنه سرقه من راكب آخر في مترو الأنفاق.

فتحت الشرطة تحقيقا آخر في حادث مماثل وقع في فبراير عندما ألقى رجل حاوية بها سائل مشتعل على مجموعة من الأشخاص على رصيف مترو الأنفاق في محطة ويست 28 ستريت.

ورغم ندرة جرائم العنف في نظام مترو الأنفاق بالمدينة، والذي يخدم حوالي 3 ملايين راكب يوميا، إلا أن بعض الحوادث الخطرة هذا العام أثارة مخاوف عدد من الركاب- بما في ذلك وفاة رجل تم دفعه على القضبان شرق هارلم في مارس وعدد قليل من عمليات إطلاق النار.

كما أعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول في مارس دخول المئات من أفراد الحرس الوطني إلى شبكة مترو الأنفاق في محاولة لتعزيز الأمن. وأعلنت شرطة المدينة نشر 800 جندي إضافي في مترو الأنفاق للقضاء على التهرب من دفع الأجرة.

المصدر: AP