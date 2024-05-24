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مصر.. مقطع فيديو لعريس يصدم المصريين (فيديو)

مجتمع

مصر.. مقطع فيديو لعريس يصدم المصريين (فيديو)
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر، حيث ظهر عريس مصري وهو يقبل قدم عروسته، مبررا ذلك بأنها قدّرته وطبلت منه الزواج منها.

وظهر العريس في مقطع الفيديو بعد أن ألبس العروس في قدمها مصوغات ذهبية، وقال: "كل إنسان في نظر نفسه غالي أوي، وأنا في نظر نفسي غالي أوي أوي، فكان نفسي في أنثى تقدر قيمتي وتقولي بالحرف الواحد: ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني.. والست دي قالتلي كدا ووعدتها أعملها فرح مفيش بنت مش هتتمناه".

وردت العروس بالقول: "قولتله ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني وليا الفخر لو بتقبل".

هذا وانتشر مقطع الفيديو بشكر كبير عل مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل كبير على تصرف العريس، حيث انتقده كثيرون، واعتبروا أن هذا الفعل لا يليق به.

وجاء في أحد التعليقات: "و الله حاجة تكسف بجد .. فين الرجولة والهيبة"، فيما أضاف آخر: "تتفق او تختلف .. دي قلة قيمة"، فيما أخذ آخرون الواقعة بطرافة.

مصر.. مقطع فيديو لعريس يصدم المصريين (فيديو)

المصدر: RT

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