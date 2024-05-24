مصر.. مقطع فيديو لعريس يصدم المصريين (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر، حيث ظهر عريس مصري وهو يقبل قدم عروسته، مبررا ذلك بأنها قدّرته وطبلت منه الزواج منها.

وظهر العريس في مقطع الفيديو بعد أن ألبس العروس في قدمها مصوغات ذهبية، وقال: "كل إنسان في نظر نفسه غالي أوي، وأنا في نظر نفسي غالي أوي أوي، فكان نفسي في أنثى تقدر قيمتي وتقولي بالحرف الواحد: ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني.. والست دي قالتلي كدا ووعدتها أعملها فرح مفيش بنت مش هتتمناه".

وردت العروس بالقول: "قولتله ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني وليا الفخر لو بتقبل".

عريس مصري يقبّل قدم عروسه والسبب غريب 👇👇



🔴 «كنت عايز أنثى تقدرني وتطلب ايدي» 🔴



العروسه قالتلي🔴ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني#الثانية_عشر_يااهلي#البنك_المركزي_المصري#مصر_تتصدى_لمخططات_اسرائيل#الجيش_المصرىpic.twitter.com/wAgIYa58nk — الأحداث المصرية🇪🇬 (@mm2710922) May 23, 2024

هذا وانتشر مقطع الفيديو بشكر كبير عل مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل كبير على تصرف العريس، حيث انتقده كثيرون، واعتبروا أن هذا الفعل لا يليق به.

وجاء في أحد التعليقات: "و الله حاجة تكسف بجد .. فين الرجولة والهيبة"، فيما أضاف آخر: "تتفق او تختلف .. دي قلة قيمة"، فيما أخذ آخرون الواقعة بطرافة.

و الله حاجة تكسف بجد .. فين الرجولة و الهيبة — Eman (@emy_2024) May 23, 2024

المصدر: RT