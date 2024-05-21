وفاة أردني بعد 3 أيام من عرض راتبه التقاعدي للبيع

عادت قضية بيع الرواتب التقاعدية في الأردن إلى الواجهة من جديد، بعد الكشف عن قضية تدور حيثياتها حول محاولة شخص بيع راتبه التقاعدي قبل وفاته بثلاثة أيام.

وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الأردني موسى الصبيحي إن رجلا عرض راتبه التقاعدي الذي تبلغ قيمته 800 دينار للبيع لمدة 20 سنة وبمبلغ 35 ألف دينار فقط، مشيرا إلى أن صاحب الراتب الذي عرضَ راتبه على شخص يرغب بشرائه، توفي بعد ثلاثة أيام من عرضه، حيث كان قد طلب من المشتري أن يأخذ فسحة من الوقت لعدة أيام للتفكير في العرض".

وذكر أن "صاحب الراتب التقاعدي المتوفى لديه زوجة وطفلان فقط أحدهما في الصف الخامس والثاني في الصف الثالث، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوزيع راتبه على شكل أنصبة لهؤلاء الورثة المستحقين من أسرته حيث ستحصل الزوجة "الأرملة" على النصف ويحصل الطفلان على النصف الربع لكل منهما".

وأضاف: "تصوروا لو تمت عملية بيع الراتب، ماذا كان سيحصل، ومَنْ سيعوّض المشتري "المُقامر المُرابي" عن خسارته؟".

المصدر: "عمون"









