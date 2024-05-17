إيران تعلن تفكيك شبكة من عبدة الشيطان واعتقال المئات منهم بينهم 3 أوروبيين

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية يوم الجمعة أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع “شيطاني” غربي العاصمة طهران.

وتأتي المداهمة في إطار حملة أمنية يجري تنفيذها على امتداد البلاد على نساء متهمات بمخالفة قواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران.

وكتبت الوكالة الإيرانية: “تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين”.

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وأضافت الوكالة أن 146 رجلا و115 امرأة اعتقلوا وتم ضبط كحول ومخدرات في ذات المكان.

وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسوم جماجم.

ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين.

المصدر: تسنيم