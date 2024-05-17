فتاة سودانية تعاقب أشقاءها الـ5 بطريقة بشعة ومرعبة في القاهرة

أقدمت فتاة سودانية مقيمة في مصر تبلغ من العمر 17 عاما على حرق مؤخرات خمسة من أشقائها باستخدام سكين ساخن، مما أدى إلى نقلهم إلى أحد المستشفيات المصرية في حالة حرجة لتلقي العلاج.

ووقعت هذه الحادثة البشعة في القاهرة، حيث تم استدعاء الشرطة بعد وصول الأطفال المصابين إلى مستشفى الدمرداش، وتبين أنهم يعانون من إصابات بالغة بالحروق في منطقة المؤخرة. وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول خمسة أشقاء سودانيين من عين شمس، تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما، مصابين بحروق شديدة. وكانت الحالة الصحية للأطفال في حالة حرجة، مما استدعى تدخل الشرطة على الفور لمعرفة ملابسات الواقعة.

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وفيما بعد، تبين أن المشتبه بها في الحادثة هي الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما للأطفال المصابين. واعترفت الفتاة بارتكاب الجريمة بقصد تأديب إخوتها، مما أدى إلى اعتقالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد هذه الواقعة من بين الحوادث النادرة والمروعة التي تثير الدهشة والاستنكار في المجتمع، ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الفتاة ارتكبت الفعل الجريمة بدافع تأديب أشقائها.

وبعد وقوع الحادثة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة الشقيقة الجانية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.

المصدر: صدى البلد المصرية