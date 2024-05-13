"ارتكب جريمة مهددة للأمن الوطني".. الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة "مهددة للأمن الوطني".

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وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، وبإحالته إلى المحكمة المختصةـ صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأضاف الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 05 ذو القعدة 1445 هجري، الموافق 13 مايو 2024 بالمنطقة الشرقية".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"