بعد تقدمه بطلب للضمان الاجتماعي.. أمريكي يكتشف أنه غير موجود (صور)

اكتشف رجل (66 عاما) من ولاية فلوريدا أنه ليس "مواطنا بالفعل" بعد أن عاش في الولايات المتحدة لأكثر من ستة عقود، وذلك بعد تقدمه بطلب للضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الرجل الستيني، جيمي كلاس، اكتشف أنه ليس مواطنا فعليا عندما تقدم بطلب للحصول على أوراق تقاعد الضمان الاجتماعي مؤخرا.

وكلاس، الذي جاء إلى الولايات المتحدة وهو في الثانية من عمره، يعيش في البلاد منذ ذلك الحين حتى أنه حصل على بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين.

وقال كلاس إنه "صوت في انتخابات متعددة وتم قبوله في قوات مشاة البحرية وقوات الشرطة"، على الرغم من أنه اختار في النهاية وظيفة نقابية بدلا من ذلك.

وحول اكتشاف أنه ليس مواطن فعليا، أوضح كلاس: لقد أرسلوا لي رسالة تقول: "أنت مؤهل،" هل تعلم؟.

وأضاف: "بدلا من إرسال الشيك تلقيت إشعارا بأنه تم تجميده لأنني لم أثبت لهم أنني هنا بشكل قانوني، وكان هذا هو قرارهم".

واعتقد الرجل أنه كان مواطنا طوال حياته، وتثبت شهادة ميلاد والده أنه مواطن أمريكي بالولادة، ووالدته من أصل كندي، وأجداده من جهة الأب جاءوا من ألمانيا.

وتابع: "لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد" مشيرا إلى أنه: "كانت جذور والدي من مقاطعة بروكلين، نيويورك".

وقال إنه شارك وصوت في انتخابات متعددة، و"هي جريمة فيدرالية بالنسبة لغير المواطنين"، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك، "لم يدفعه أي شيء على الإطلاق إلى الاعتقاد بأنه لم يكن كذلك".

وأكد "لدي كل تلك الوثائق أيضا، أعني أنه تم قبولي في كل شيء، بطاقة هوية تحمل صورة، لقد قمت بالتصويت هنا، لقد تصرفت كمواطن عادي، لم يحدث قط أن كنت هنا بشكل غير قانوني، على الرغم من أن الضمان الاجتماعي يقول أنني لم أثبت لهم ذلك، لقد أعطوني الرعاية الطبية الخاصة بي لأكثر من عام ونصف، وتابع: "حسنا، لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد".

وأوضح: "لقد ذهبت حتى إلى القنصلية الكندية في ميامي، وأنفقت آلافا وآلافا من الدولارات لمحاولة الحصول على أموالي التي دفعتها في الضمان الاجتماعي طوال حياتي".

الآن كلاس غير قادر على تلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة به ويضطر إلى العودة إلى العمل.

وقال: "لقد قلت لهم: حسنا، إذا كنتم لن تدفعوا لي شهريا، أعطوني كل ما دفعته مع الفائدة، وسنتوقف عن ذلك" فيردون: لا يمكننا فعل ذلك أيضا".

وفي غضون ذلك، أنشأ كلاس موقع "GoFundMe" للمساعدة في تغطية هذا التغيير غير المتوقع في نمط حياته.

وجمع 235 دولارا من هدفه البالغ 10000 دولار اعتبارا من يوم الخميس.

وكتب: "يوم جيد للجميع، السبب الذي جعلني أبدأ في تمويلي هو أن حكومة الولايات المتحدة لا تدفع لي الضمان الاجتماعي الذي دفعته طوال حياتي لأنها تشير إلى أنني لست هنا بشكل قانوني على الرغم من أنني هنا منذ 64 عاما".

وأكد: "قضيتي الآن في أيدي وسائل الإعلام، ومع تقدمي في السن، أصبحت عبئا ماليا".

المصدر: "ديلي ميل"