المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر قرارها بعد منع 3 تلميذات من ارتداء الحجاب في مدرسة بلجيكية

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس بأن منع التلامذة من إبراز ديانتهم لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات منعن من ارتداء الحجاب في المدرسة.

تلقت الشابات الثلاث تعليمهن في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على المظاهر الدينية المرئية.

وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني باعتباره يتعارض مع الحرية الدينية، بعد ذلك توجهوا الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2020.

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وأمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إن هذا الحظر يطال حقوقهن التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و9 (حرية الفكر والضمير والدين) و10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).

واعتبرت المحكمة أن "مفهوم حياد التعليم الذي يحظر بشكل عام إبراز المظاهر الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته" مع حرية الدين.

وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب بل كل المظاهر الدينية المرئية، لافتة الى أن الشابات أُبلغن مسبقا بالقواعد المطبقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.

المصدر: أف ب