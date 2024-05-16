هجوم بقنبلة على مسجد في نيجيريا يخلف 8 قتلى والشرطة تكشف الدافع

أفادت الشرطة النيجيرية بأن ما لا يقل عن ثمانية مصلين قتلوا وأصيب 16 آخرون في هجوم شنه رجل صباح الأربعاء على مسجد بقنبلة بدائية في ولاية كانو شمالي البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقال عبد الله هارونا، المتحدث باسم الشرطة، في بيان الأربعاء إن المشتبه به وهو من سكان المنطقة ويبلغ من العمر 38 عاما اعترف بأنه هاجم المسجد في قرية غادان النائية في كانو بدوافع جنائية بحتة ناجمة عن نزاع عائلي ممتد.

كما قال هارونا في وقت لاحق لقنوات التلفزيون المحلية، يوم الخميس، إن ثمانية من المصابين لقوا مصرعهم في وقت لاحق بالمستشفى، وكان من بين المصابين أربعة أطفال، ولم يتضح بعد وفاة أي منهم.

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وتسبب الحادث في حالة من الذعر في كانو، أكبر ولاية شمالي نيجيريا، والتي شهدت خلال السنوات السابقة اضطرابات مرتبطة بالدين، تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيونية محلية جدرانا متفحمة وأثاثا محترقا في مسجد قرية غادان بولاية كانو التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن المصلين كانوا محبوسين داخل المسجد، ما جعل من الصعب عليهم الهروب.

وجاء في بيان الشرطة "كان النزاع حول تقسيم الإرث الذي زعم (المهاجم) أن من خدعه كان بالمسجد في تلك اللحظة، وقد فعل ذلك لكي يجعل صوته مسموعا".

المصدر: أ ب